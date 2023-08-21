Дорогу на перекрестке проезда Шабулина расширят до шести полос

Дорогу на перекрестке проезда Шабулина расширят до шести полос. Схему движения по данному участку дороги опубликовали на странице Павла Малкова «Вконтакте».

По схеме видно, что на пересечении проезда Шабулина и улицы Бирюзова после реконструкции движение будет организовано по шести полосам.

С двух крайних правых полос можно будет повернуть в сторону Северной окружной, с крайней левой — в сторону улицы Бирюзова.

Три полосы выделят для движения в обратном направлении.