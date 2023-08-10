Экс-советнику бывшего вице-губернатора Арцыбашеву продлили домашний арест

Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Мещанского районного суда.

Экс-советнику бывшего вице-губернатора Арцыбашеву продлили домашний арест. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Мещанского районного суда.

Пресс-секретарь отметила, что судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил Владимиру Арцыбашеву домашний арест до 19 ноября.

Напомним, следствие подозревает Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака в махинациях при закупке уборочной техники в 2020 году. Тогда администрация города закупила шесть специализированных машин за 63 миллиона рублей. В марте дело Арцыбашева и Фурфурака отправили в Москву.