Руководителем контрольно-счетной палаты Рязани стал Павел Панин

Руководителем контрольно-счетной палаты Рязани стал Павел Панин. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы на заседании в четверг, 27 июля.

Депутат Алексей Захаров поинтересовался у Павла Панина по поводу доппроверок муниципальных предприятий. Панин ответил, что одна из его задач в первую очередь — создание отраслевых отделов по проверкам и рассмотрение вопроса о расширении количества сотрудников КСП.

За кандидатуру проголосовало 35 депутатов, один воздержался.

Павел Панин родился в 1990 году в Рязани. Трудовую деятельность начал в 2008 году, а спустя четыре года окончил Московский университет МВД РФ.

Работал заместителем руководителя — начальником отдела рекламы, недобросовестной конкуренции и взаимодействия со СМИ УФАС по Рязанской области.