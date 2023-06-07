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Артемов посетил площадку строительства школы в Семчине

Врио главы администрации Рязани Виталий Артемов посетил площадку строительства школы в микрорайоне Семчино. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Выездное совещание прошло в среду, 7 июня.

В микрорайоне строят школу на 1100 мест в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Осенью 2022 года администрацией Рязани было заключено концессионное соглашение по проектированию, строительству и эксплуатации школы в Семчине. Строительство школы будет осуществляться в 2023—2024 годах.

Подписание соглашения стало возможным благодаря участию Губернатора Павла Малкова и корпорации ВЭБ.РФ. Рязанская область победила в третьей очереди отбора проектов для предоставления субсидий из федерального бюджета — софинансирование по госпрограмме составит 1,2 млрд рублей. Общая сумма проекта — 2,5 млрд рублей. Концессионером выступает проектная компания ГК «ПроШкола» — ООО «ПроШкола № 58». По окончании строительства собственником школы будет администрация города.

В соответствии с условиями концессионного соглашения выбор подрядной организации осуществляется концессионером. 10 мая после конкурсных процедур заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

С учетом плотной застройки Семчина мэрия выделила территорию общей площадью 6,8 га. На ней будет размещено здание школы с комплексно благоустроенной прилегающей территорией.

Подрядчик планирует начать работы с 5 июля. Сроки выполнения всех этапов работ будут строго контролироваться.