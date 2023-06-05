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Минобороны России предложило оповещать о призыве в рамках мобилизации через СМС

Министерство обороны России предложило внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации. Ведомство предлагает оповещать мобилизованных через СМС-рассылку. Об этом 5 июня сообщает ТАСС.

Пункт 8 изложить в следующей редакции: уведомление о направлении повестки военным комиссариатом размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» , личном кабинете налогоплательщика, а также направляется СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг", — говорится в документе