РГАТУ вошел в число лучших вузов, развивающих интеллектуальную собственность в регионе

РГАТУ вошел в число лучших вузов, развивающих интеллектуальную собственность в регионе. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В субботу, 24 июня, на торжественном мероприятии, посвященном Дню изобретателя и рационализатора в России, министр экономического развития Рязанской области вручил ректору РГАТУ Александру Шемякину диплом за 1 место в номинации «Лучшие образовательные учреждения высшего образования Рязанской области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности» за 2022 год.

В 2022 году РГАТУ имени П.А. Костычева участвовал в региональном конкурсе «Лучшие предприятия и образовательные учреждения высшего образования Рязанской области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности».

Ученые университета в 2022 году провели процедуру патентования более чем 56 технических решений, в рамках приоритетных направлений в области агропромышленного комплекса и реализации проектов подпрограмм федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы (ФНТП), прежде всего в сфере селекции и генетики.