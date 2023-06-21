ЦБ предложил повысить тарифы по ОСАГО для автомобилей из недружественных стран

Центробанк предложил повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Так, для машин из недружественных государств, за исключением легковых автомобилей физлиц, территориальный коэффициент увеличится более чем в семь раз, с 1,7 до 12,5. В ЦБ отметили, что это станет ответом в том числе на отказ указанных стран принимать с 1 июня российские сертификаты «Зеленой карты».

«Для автовладельцев всех остальных государств коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства (1,7)», — пояснил регулятор.

Указание вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.