ЦБ предложил повысить тарифы по ОСАГО для автомобилей из недружественных стран
Центробанк предложил повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран. Об этом сообщил
Так, для машин из недружественных государств, за исключением легковых автомобилей физлиц, территориальный коэффициент увеличится более чем в семь раз, с 1,7 до 12,5. В ЦБ отметили, что это станет ответом в том числе на отказ указанных стран принимать с 1 июня российские сертификаты «Зеленой карты».
«Для автовладельцев всех остальных государств коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства (1,7)», — пояснил регулятор.
Указание вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.