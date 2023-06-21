Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
20°
Чтв, 22
22°
Птн, 23
20°
ЦБ USD 84.23 0.24 21/06
ЦБ EUR 92.07 0.27 21/06
Нал. USD 83.1 / 85 21/06 08:50
Нал. EUR 90.4 / 84.8 21/06 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
26 551
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
27 895
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
24 522
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
29 651
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
ЦБ предложил повысить тарифы по ОСАГО для автомобилей из недружественных стран

Центробанк предложил повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Так, для машин из недружественных государств, за исключением легковых автомобилей физлиц, территориальный коэффициент увеличится более чем в семь раз, с 1,7 до 12,5. В ЦБ отметили, что это станет ответом в том числе на отказ указанных стран принимать с 1 июня российские сертификаты «Зеленой карты».

«Для автовладельцев всех остальных государств коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства (1,7)», — пояснил регулятор.

Указание вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.