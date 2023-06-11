Рязанцы сняли на видео атаку шелкопряда на деревья
Рязанцы сняли на видео атаку шелкопряда на деревья. Соответствующий ролик разместили в соцсетях 11 июня.
Автор отмечает, что лес в Спас-Клепиках практически «голый» из-за того, что гусеницы поели листья.
Ранее жители региона уже сообщали о массовом нашествии шелкопряда.
Проблему на последнем заседании правительства поднимал губернатор Павел Малков. Министр природопользования Александр Новиков отмечал, что в этом году проблему решить не удастся.
По его словам, необходимо ждать, когда гусеницы окуклятся.