В Рязани стартовало предварительное электронное голосование «Единой России»

В России 22 мая стартовало электронное предварительное голосование партии «Единая Россия». Его кандидаты намерены участвовать в выборах в рязанскую гордуму, сообщается на сайте регионального отделения ЕР.

Кандидатов в депутаты в городскую думу Рязани насчитывается 210 человек. Среди них есть действующие народные избранники, представители разных профессий и общественных организаций, студенты, волонтеры, молодогвардейцы и участники СВО.

«Предварительное голосование помогает выявить самых талантливых и перспективных людей за счет внутрипартийной конкуренции. А она у нас высокая, один из лучших показателей в стране», — подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Павел Малков.

Отмечается, что голосование продлится до конца недели. В нем смогут принять участие рязанцы старше 18 лет, имеющие прописку на территории областного центра.

Голос за кандидата можно отдать на сайте pg.er.ru. Для этого необходимо до 26 мая зарегистрироваться в качестве избирателя с помощью учетной записи портала «Госуслуги».