В Рязани осудят мужчину, продававшего наркотики через интернет-магазины
На злоумышленника завели уголовное дело ч.1 ст. 210 УК РФ, ч.1 ст. 30 и ч.5 ст. 228. 1 УК РФ.
Подсудимый в 2014 году создал три интернет-магазина по сбыту наркотиков в Рязани, Ульяновске и Сургуте. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.
Отмечается, что обвиняемый добровольно вошел в состав преступного сообщества и работал там «оператором», «менеджером» и «дольщиком».
Мужчину осудят за создание преступного сообщества и покушение на производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере.
На злоумышленника завели уголовное дело ч.1 ст. 210 УК РФ, ч.1 ст. 30 и ч.5 ст. 228. 1 УК РФ.