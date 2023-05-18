Минфин поддержал увеличение сроков ремонта машин по ОСАГО до 45 дней

Решение принято из-за сложностей с поставками деталей.

Минфин поддержал увеличение сроков ремонта машин по ОСАГО с 30 до 45 дней. Об этом сообщили «Известия».

Решение принято из-за сложностей с поставками деталей. По словам источника, такая мера увеличит долю машин, которые ремонтируются по ОСАГО. В 2021 году по обязательным полисам восстанавливали 8,8% машин, в прошлом году показатель снизился до 5,3%. В остальных случаях клиенты получали денежную выплату.

Российский союз автостраховщиков считает, что увеличение сроков ремонта машин до 45 дней не решит проблему с поставками полностью.

Отмечается, что 30 дней недостаточно для ремонта машин из-за задержек в поставках. Время зависит от страны ввоза и марки авто.