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В Рязани начался IX турнир по хоккею «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Рязань приняла IX корпоративный хоккейный турнир ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», посвященный 78-й годовщине Великой Победы.

Торжественную церемонию открыл заместитель генерального директора Александр Егорычев, который отметил, что в этом турнире не будет проигравших и поздравил «Рязаньэнерго» с 44-летием. Также команды и болельщиков поприветствовал министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов. Почетным гостем мероприятия стал заслуженный тренер СССР и России, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы Александр Якушев.

На ледовой арене в Рязани сборные 11 филиалов и команда профсоюзной организации «Россети Центр» будут в течение двух дней бороться за главный приз — Кубок турнира. В общей сложности на лед выйдут порядка 200 человек. Новичком в турнире стала команда хозяев льда — филиала «Рязаньэнерго».

"Хоккей — один из тех видов спорта, где победа зависит от слаженной и упорной работы команды. Как на льду, так и в нашей отрасли, для достижения цели необходимы сплоченность коллектива и взаимопомощь, поэтому я уверен, что и на льду хоккейные бригады энергетиков покажут себя настоящими профессионалами", — подчеркнул Игорь Маковский.

«Спорт, как заряд энергии, способствует движению вперед, заряжает активностью, укрепляет здоровье и закаляет дух. Хоккей, как командная игра, увеличивает эту энергию в десятки раз. Уверен, сегодня каждый присутствующий здесь испытает это на себе. Желаю болельщикам красивой, мощной игры, а командам — только победы и только вперед», — заявил Владислав Фролов.

«Соревновательный дух и желание победить — неизменно сопровождают каждого игрока на льду и каждого болельщика на трибуне, потому что хоккей — это общая страсть и команд, и болельщиков. Давайте зарядимся сегодня этой объединяющей энергией и пожелаем командам уверенной победы», — отметил Александр Якушев.