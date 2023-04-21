Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
17°
Сбт, 22
15°
Вск, 23
16°
ЦБ USD 81.62 -0.03 21/04
ЦБ EUR 89.46 0.09 21/04
Нал. USD 80.41 / 82.9 21/04 14:45
Нал. EUR 88.51 / 90.52 21/04 14:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
19 апреля 14:16
10 230
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
10 636
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
5 227
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
5 573
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанский военком Олег Серкез прокомментировал новый закон об электронных повестках

Военный комиссар Рязанской области Олег Серкез прокомментировал новый закон об электронных повестках. Об этом сообщает телеканал ТКР.

«То, что говорится в соцсетях про Госуслуги. Через Госуслуги будет получаться только уведомление о том, что повестка такая размещена в реестре. Как мы сейчас получаем, закончилось ОСАГО, закончилось действие паспорта или иного документа. Мы получаем уведомление, а потом нам все равно необходимо прибыть за паспортом в МФЦ, ОСАГО — в страховую компанию и продлить его. То же самое и здесь», — сообщил Серкез.

Рязанский военком привел в пример ЗАГС. По его словам, если родился ребенок, то его зарегистрируют и автоматически в данных о человеке появится информация о количестве детей в семье.

Он подчеркнул, что информация о здоровье тоже будет отображаться, поэтому, если человек «не дай бог стал инвалидом», то призыву он не будет подлежать и информацию об этом будут видеть.

Олег Серкез добавил, что сейчас задача — подключиться в государственные муниципальные платежи. По его словам, штраф будет выписываться автоматически гражданину по аналогии с ГИБДД.