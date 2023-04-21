Рязанский военком Олег Серкез прокомментировал новый закон об электронных повестках

Военный комиссар Рязанской области Олег Серкез прокомментировал новый закон об электронных повестках. Об этом сообщает телеканал ТКР .

«То, что говорится в соцсетях про Госуслуги. Через Госуслуги будет получаться только уведомление о том, что повестка такая размещена в реестре. Как мы сейчас получаем, закончилось ОСАГО, закончилось действие паспорта или иного документа. Мы получаем уведомление, а потом нам все равно необходимо прибыть за паспортом в МФЦ, ОСАГО — в страховую компанию и продлить его. То же самое и здесь», — сообщил Серкез.

Рязанский военком привел в пример ЗАГС. По его словам, если родился ребенок, то его зарегистрируют и автоматически в данных о человеке появится информация о количестве детей в семье.

Он подчеркнул, что информация о здоровье тоже будет отображаться, поэтому, если человек «не дай бог стал инвалидом», то призыву он не будет подлежать и информацию об этом будут видеть.

Олег Серкез добавил, что сейчас задача — подключиться в государственные муниципальные платежи. По его словам, штраф будет выписываться автоматически гражданину по аналогии с ГИБДД.