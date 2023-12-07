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Артист Рязанского театра драмы Сергей Леонтьев получил премию «Золотая Маска»
Сергей Леонтьев сыграл больше ста ролей и поставил больше двадцати спектаклей в качестве режиссера. Мужчина уже десять лет возглавляет Рязанское регионального отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Артист Рязанского театра драмы Сергей Леонтьев получил премию «Золотая Маска». Об этом сообщили в региональном минкульте.

Премию «Золотая Маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства присудили Сергею Леонтьеву, Народному артисту РСФСР, артисту Рязанского театра драмы.

Такое решение приняли на внеочередном Съезде СТД РФ, который прошел в Москве.

«Эта награда — символ признания со стороны коллег со всей страны. Получить почетную „Маску“ можно только один раз. Все лауреаты специальной Премии — Мастера с большой буквы, в высшем смысле этого слова. Их творчество, без преувеличения, изменило жизни и судьбу нескольких поколений», — отметили в сообщении.

Сергей Леонтьев сыграл больше ста ролей и поставил больше двадцати спектаклей в качестве режиссера. Мужчина уже десять лет возглавляет Рязанское регионального отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации.