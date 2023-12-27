Вынесен приговор четырем работникам завода в Шиловском районе, где погибли 17 человек

Работы велись с нарушением правил безопасности, а именно со значительной перегрузкой оборудования.

Шиловский районный суд Рязанской области вынес приговор по уголовному делу четырем работникам завода ООО «Разряд». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что 22 октября 2021 года в производственном помещении произошло возгорание большой массы пороха, случился взрыв.

Работы велись с нарушением правил безопасности, а именно со значительной перегрузкой оборудования.

При этом со стороны руководства надлежащий контроль за деятельностью подчиненных работников не осуществлялся.

В результате пожара погибло 17 работников организации.

Ущерб имуществу превысил 3,5 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил трем сотрудникам наказание в виде лишения свободы на сроки от 5,5 до 6,5 лет с отбыванием в колонии-поселении, еще одному — четыре лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания они лишены права заниматься профессиональной деятельностью в течение двух с половиной лет.

Исковые требования потерпевших удовлетворены в части взыскания с ООО «Разряд» компенсации морального вреда в размере двух млн рублей каждому.

Напомним, возгорание в цехе по производству пороха на территории завода «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района произошло утром 22 октября 2021 года. Производством занималось ООО «Разряд». В результате взрыва погибли 17 человек.