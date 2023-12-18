FT: Украине предлагают заморозить конфликт и выдать это за победу

Некоторые союзники Украины активно обсуждают, что киевским властям следует согласиться на «заморозку конфликта» и выдать это за свою победу.

Некоторые союзники Украины активно обсуждают, что киевским властям следует согласиться на «заморозку конфликта» и выдать это за свою победу. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на бывшего американского чиновника.

Он заявил, что западные страны будут сильнее и сильнее давить на Украину, чтобы та заключила перемирие.

Однако чиновник считает, что для Киева заморозка конфликта будет выгоднее, поскольку Украина пользуется большой международной поддержкой.

Ранее в ВСУ заявили о сокращении масштаба операций из-за нехватки боеприпасов.