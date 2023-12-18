В ВСУ заявили о сокращении масштаба операций из-за нехватки боеприпасов

Об этом рассказал командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

ВСУ сократили масштаб операций из-за нехватки боеприпасов по всей линии фронта. Об этом заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«Существует проблема с боеприпасами, особенно [снарядами калибра] 122 мм и 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта. Объемов, которые мы имеем сейчас, недостаточно для нас, учитывая наши нужды, так что мы перераспределяем их. Мы по-новому планируем задачи, которые ставим перед собой, и уменьшаем их, потому что должны их обеспечить», — сказал Тарнавский в интервью Reuters.

По его словам, в некоторых районах армия перешла к оборонительным действиям, в некоторых — продолжаются попытки наступления. Также он признал трудности с личным составом в украинских войсках. «Сегодня у нас есть определенные трудности с военнослужащими на линии фронта. Да, сегодня они не такие свежие, не отдыхали», — сказал он и подчеркнул необходимость формирования резервов.