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Задержанный по подозрению в теракте на железной дороге в Рязани дал признательные показания

Благодаря спланированной работе следователей во взаимодействии с ФСБ, МВД России и Росгвардией задержан мужчина, установивший самодельные взрывные устройства на железной дороге, в результате чего произошел сход вагонов грузового поезда. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии.

В Западном МСУТ СК России по данному факту расследуется уголовное дело.

В ходе допроса задержанный дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 году вернулся в Рязань.

У задержанного обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.

С подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Также задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.