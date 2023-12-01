RT: подозреваемый в теракте на железной дороге в Рязани был сторонником Навального*

Подозреваемый в теракте на железной дороге в Рязани был сторонником Навального*. Об этом пишет «RT на русском».

Как рассказал источник, который был с ним недолго знаком, Руслан увлекался политикой, ходил в камуфляже, часто жил в лесах и путешествовал автостопом.

Напомним, 11 ноября из-за теракта на железной дороге в Дягилеве с рельсов сошли 19 грузовых вагонов. Все новости по теме читайте в сюжете.

* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму.