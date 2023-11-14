В Рязани запустили проект для помощи людям, потерявшим близких на СВО

В Рязани запустили проект для помощи людям, потерявшим близких на СВО. Об этом сообщает сайт газеты «Рязанские ведомости».

Проект «Ты не один!» создан, чтобы справиться с ситуацией и обрести новые точки опоры. Это комплексная программа безвозмездной социально-психологической помощи по восстановлению человека в состоянии горя.

Открыта запись на индивидуальные консультации и участие в терапевтической группе. Для детей от 3 до 7 лет работает комната с педагогом-психологом.