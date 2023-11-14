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В Рязани запустили проект для помощи людям, потерявшим близких на СВО

В Рязани запустили проект для помощи людям, потерявшим близких на СВО. Об этом сообщает сайт газеты «Рязанские ведомости».

Проект «Ты не один!» создан, чтобы справиться с ситуацией и обрести новые точки опоры. Это комплексная программа безвозмездной социально-психологической помощи по восстановлению человека в состоянии горя.

Открыта запись на индивидуальные консультации и участие в терапевтической группе. Для детей от 3 до 7 лет работает комната с педагогом-психологом.

Место проведения тренингов: Рязань, ул. Чкалова, 66 (комплексный центр социального обслуживания населения «Семья»). Все мероприятия бесплатны. Запись по телефону: +7 (906) 545-47-55.