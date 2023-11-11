После схода вагонов под Рязанью возбудили уголовное дело о теракте

После схода вагонов в Дягилеве в субботу, 11 ноября, следователи СКР возбудили уголовное дело о террористическом акте и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

После схода вагонов в Дягилеве в субботу, 11 ноября, следователи СКР возбудили уголовное дело о террористическом акте и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Об этом сообщается в телеграм-канале Следкома.

По данным следствия, в 7:12 в субботу, 11 ноября, произошел подрыв самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций «Рыбное — Блок Пост 204 км» двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области. В результате этого с рельсов сошло 19 вагонов грузового поезда, следовавшего сообщением от станции «Титан» Октябрьской железной дороги до станции «Юльевка» Приволжской железной дороги.

В результате преступных действий повреждено 15 вагонов, причиненный ущерб устанавливается.

Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.

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