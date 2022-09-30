В рязанском кинотеатре покажут документальный сериал «Дедлайн» о моделях «серебряного возраста»

Показ запланирован на субботу, 1 октября, в День пожилых людей в онлайн-кинотеатре KION.

В Рязани покажут документальный сериал «Дедлайн». Показ запланирован на субботу, 1 октября, в День пожилых людей в онлайн-кинотеатре KION.

Герои документального сериала Евгения Григорьева — обычные люди, добившиеся успеха в жизни, несмотря на свой возраст. Онлайн-кинотеатр KION снова бросает вызов современным стереотипам, в этот раз — идее «старости». Создатели проекта сняли портреты нескольких человек старше 65 лет, которые оставляют за собой право мечтать, любить и иметь карьерные амбиции. Они доказывают, что надо радоваться каждому дню своей жизни.

«Декорацией», в которой разворачивается действие фильма, стало реальное агентство для моделей в преклонном возрасте. Здесь авторы и выбирали героев, однако ориентировались они в первую очередь не на внешность и не на карьерный успех, а на их нетривиальные истории и оригинальные способы проживать жизнь. Героями фильма стали Борис Кудряшов, Маргарита Никулина, Антонина Медведева, Юрий Тарасов, Ирина Белышева, Виктор Сосновцев, Игорь Гавар.

Маргарите Никулиной больше 60 лет, и она работает моделью. Маргарита не красит волосы, не делает особых бьюти-процедур, только ходит в зал, чтобы поддержать форму: у модели тело всегда должно быть в тонусе. Все детство женщина комплексовала по поводу своей внешности из-за обидных комментариев матери — сейчас же она снимается для глянцевых обложек.

Виктор Сосновцев уже разменял седьмой десяток, но его картины можно увидеть в московском модном молодежном клубе «Ровесник». Он — обманутый дольщик, поэтому ему приходится ютиться в маленькой, заваленной вещами квартире. Но Виктор не унывает: на досуге он мастерит поделки из глины, снимается для небольших рекламных роликов, а на Новый год подрабатывает Дедом Морозом.

«Документальный сериал „Дедлайн“ исследует тему счастливой и полной жизни в зрелом, преклонном возрасте, которая в обществе считается не то чтобы табуированной, однако обсуждается мало. Вокруг преклонного возраста витает множество стереотипов, которые проект тонко и талантливо подвергает сомнению. Для нас в онлайн-кинотеатре KION важно расширять горизонт тем и идей, с которыми мы выходим к зрителям, а также давать площадку для высказывания неординарным героям», — рассказал генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер сериала Игорь Мишин.

Справка:

Производством занимается кинокомпания «Первое Кино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера сериала «Дедлайн» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 1 октября.

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