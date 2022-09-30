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В Рязани задержали мужчину, скрывавшегося от административного надзора

В Рязани задержали мужчину, скрывавшегося от административного надзора. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Перед заступлением на смену патрульные проходили инструктаж. В ходе него они получили ориентировки на разыскиваемых лиц. Среди них был 39-летний рязанец, ранее судимый за различные преступления. Суд установил в отношении него административный надзор, однако мужчина не приходил к инспектору.

На улице Быстрецкой рязанца остановили для проверки. По фотографии и описанию татуировок его идентифицировали как уклоняющегося от надзора. После мужчину доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о привлечении рязанца к ответственности.