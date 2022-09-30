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Рязанца обманули при покупке военного снаряжения
Уголовное дело против жителя Чебоксар возбудили по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Рязанца обманули при покупке военного снаряжения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 22-летний разнорабочий из Рязани. Мужчина рассказал, что нашел на популярном сайте объявление о продаже общевойскового шлема, договорился о курьерской доставке из другого города и перевел собеседнику предоплату в семь тысяч рублей.

Но спустя некоторое время товар так и не пришел, а продавец перестал выходить на связь.

Полицейские вычислили мошенника: им оказался 23-летний житель Чебоксар. Мужчина работал дальнобойщиком и редко появлялся дома, но оперативники установили его маршрут, задержали и доставили в Рязань.

Оказалось, что злоумышленник обманул еще несколько жителей других регионов. Он рассказал, что решил воспользоваться возросшим спросом на военную экипировку и подал фейковые объявления о продаже на соответствующий сайт. Там он договаривался покупателями, отсылал им реквизиты для перевода аванса, а после получения денег переставал выходить на связь.

Уголовное дело против жителя Чебоксар возбудили по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.