Песков заявил, что в пятницу в состав РФ примут новые территории

Речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в пятницу, 30 сентября, подпишут документы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов. Об этом сообщило Telegram-канал SHOT .

Мероприятие состоится в 15:00 в Большом Кремлевском дворце. Выступит Владимир Путин. После будут подписаны документы о принятии субъектов. В церемонии примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, а также руководители Запорожской и Херсонской областей. «Они станут неотъемлемой частью территории РФ», — заявил Песков.

При этом отмечается, что ДНР и ЛНР признаны в рамках границ 2014 года. «Что касается территорий Херсонской и Запорожской областей, мне надо это уточнить», — сообщил представитель Кремля.