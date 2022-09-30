На круглом столе в «Мармакс» высказали мнение о смене рекламной кампании

Застройщики из регионов России рассказали, как девелопмент адаптируется к новым вызовам, и подвели итоги первой недели после объявления частичной мобилизации.

В Рязани прошел круглый стол, организованный командой форума недвижимости «Движение». На нем выступила коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс» Валерия Русакова.

Застройщики из регионов России рассказали, как девелопмент адаптируется к новым вызовам, и подвели итоги первой недели после объявления частичной мобилизации.

Рязань еще в феврале стала городом с самым большим объемом мобилизации в силу большого количества военных из воздушно-десантных войск. По словам Валерии Русаковой, служащие по контракту готовы быстрее оплачивать ипотечные кредиты, однако популярностью в данном случае пользуются компактные лоты — студии или однокомнатные, бюджетом до 4 млн рублей. Новостройки бизнес-класса интересуют эту аудиторию реже, но и конкуренция в этом сегменте в целом по городу гораздо выше, поэтому на спрос это не окажет существенного влияния.

При этом за последнюю неделю экспертами компании «Мармакс» не было зафиксировано глобального спада звонков, за исключением точечных случаев, связанных с решением клиента взять паузу и посмотреть на дальнейшее развитие ситуации. Покупка недвижимости была и остается как лучшим средством для сохранения капитала, так и качественной инвестиций. В связи с чем снижение цен на новостройки, а также анонсирование большого количество скидок, даже в таком случае — нежелательно и не прогнозируется.

Помимо этого, в компании «Мармакс» не планируют снижать бюджеты на рекламу, что связано с постоянным посещением клиентами различных интернет пространств. Однако сам формат рекламных кампаний скорректируется — акцент будет поставлен на доброту и семейность. Для сотрудников компании, в свою очередь, вся работа продолжается в штатном режиме, а также проходит постоянное дополнительное обучение, нацеленное на повышение квалификации каждого из профессионалов.