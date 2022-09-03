В Рязань поступят десять низкопольных троллейбусов «Адмирал»

Компания «П. К. Транспортные системы» произведет для Рязани 10 низкопольных троллейбусов «Адмирал-6281». Об этом сообщается на сайте организации.

Компания « П. К. Транспортные системы» произведет для Рязани 10 низкопольных троллейбусов «Адмирал-6281». Об этом сообщается на сайте организации. Такие троллейбусы производятся на Энгельсском заводе электрического транспорта.

В компании пояснили, что «Адмирал-6281» обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров: видеоконтроль посадки-высадки пассажиров, мониторинг дорожной ситуации, просторные накопительные площадки, эргономичный светлый салон, новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов, не имеющие аналогов передовые системы климат-контроля.

Троллейбус полностью низкопольный, у него три широких дверных проема. В него помещаются 96 человек, в салоне 33 места. Максимальная конструктивная скорость — 70 км/ч. Он на 80% состоит из комплектующих российского производства и имеет автономный ход.

Контракт должен быть выполнен до 8 сентября 2022 года.