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Эксперт рассказал, как изменятся тарифы ЖКХ с 1 декабря

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как изменятся тарифы ЖКХ с 1 декабря. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, тарифы повысят в среднем на 9%. Изменится стоимость электроэнергии, газа, отопления, газа, а также холодной и горячей воды. Соловьев подчеркнул, что индексация необходима для обновления водопроводов, теплотрасс и других частей инфраструктуры.

При этом юрист отметил, что общая индексация за июль и декабрь превысит годовую инфляцию, спрогнозированную Минэкономразвития (12,45%). Отмечается, что повышение соцвыплат в 2023 году произведут из значения фактической инфляции 2022 года. При этом следующую индексацию тарифов перенесли на 1 июля 2024 года.

Юрист добавил, что подобное повышение цен может стать сигналом для управляющих компаний повысить тарифы на свои услуги. Это в свою очередь может стать дополнительным финансовым бременем.