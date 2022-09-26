В Совфеде предложили запретить выезд из России мужчинам призывного возраста

Инициативу выразил член верхней палаты парламента от Крыма.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков предложил запретить лицам, находящимся в призывном возрасте, выезд за границу. Об этом сообщило РИА Новости .

«Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», — сказал Цеков.

По мнению сенатора, выезд за рубеж можно разрешить по медицинским показаниям или тем, кто не годен к военной службе.