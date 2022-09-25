Россиянам пояснили, как узнать о наличии брони от частичной мобилизации

Россиянам рассказали, как узнать, имеет ли гражданин бронь от частичной мобилизации. Информацию об этом можно узнать в военно-учетном столе или отделе кадров предприятия, сообщил в воскресенье портал Объясняем.рф.

Россиянам рассказали, как узнать, имеет ли гражданин бронь от частичной мобилизации. Информацию об этом можно узнать в военно-учетном столе или отделе кадров предприятия, сообщил в воскресенье портал Объясняем.рф.

Уточняется, что бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком. Если человек уволится или его переведут с забронированной должности, то он лишится права на отсрочку.