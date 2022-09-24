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В Госдуму внесли законопроект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных
Депутаты от партий ЕР и КПРФ внесли в Госдуму проект о единовременной выплате 300 тысяч рублей для граждан, которых призовут во время частичной мобилизации.

Депутаты от партий ЕР и КПРФ внесли в Госдуму проект о единовременной выплате 300 тысяч рублей для граждан, которых призовут во время частичной мобилизации.

Об этом сообщает РИА Новости.

Это указано в пояснительных материалах к законопроекту. Также предлагается освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения военной службы, предоставить 50%-ю компенсацию расходов на оплату ЖКХ, выплачивать ежемесячное пособие до трех лет для детей и пособие беременной жене мобилизованного. Кроме того, предлагается закрепить освобождение от налога на имущество и установить компенсацию 50% стоимости ОСАГО.