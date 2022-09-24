На трассе Рязань — Скопин столкнулись легковушка и грузовик

В полдень в субботу, 24 сентября, на регулируемом повороте на Новомичуринск столкнулись два автомобиля. ДТП произошло на 71-м километре трассы Рязань — Скопин, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В полдень в субботу, 24 сентября, на регулируемом повороте на Новомичуринск столкнулись два автомобиля. ДТП произошло на 71-м километре трассы Рязань — Скопин, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Hyundai Solaris ехал из Рязани и поворачивал в Новомичуринск, а грузовик Volvo с прицепом шел в сторону Рязани. За рулем Hyundai была женщина, при повороте налево она не пропустила фуру.

Женщина пострадала, ее доставили в больницу.

Сотрудники Пронского ОГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.