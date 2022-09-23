Россиянам рассказали, когда мобилизуют ограниченно годных к военной службе

Так, ограниченно годных к военной службе могут мобилизовать во вторую очередь. Определять порядок проведения призывных мероприятий будут исходя из необходимости Вооруженных сил России.

Россиянам рассказали, когда мобилизуют ограниченно годных к военной службе. Разъяснение в пятницу, 23 сентября, дали на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Так, ограниченно годных к военной службе могут мобилизовать во вторую очередь. Определять порядок проведения призывных мероприятий будут исходя из необходимости Вооруженных сил России.

Очередность определяют согласно Закону «О воинской службе». В первую очередь призывают людей до 35 лет — матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов, до 50 лет — младших офицеров, до 55 лет — майоров, капитанов II и III ранга, полковников, до 60 лет — полковников и капитанов I ранга, до 65 лет — высших офицеров. Также призывают людей, прошедших срочную службу, и тех, кто имеет опыт реальных боевых действий.

Во вторую очередь идут люди до 45 лет — солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы, до 55 лет — младшие офицеры, до 60 лет — майоры, капитаны II и III ранга, подполковники, до 65 лет — подполковники, капитаны I ранга, до 70 лет — высшие офицеры. Также во вторую очередь попадают лица, освобожденные от военной службы по здоровью (категории В и Г).