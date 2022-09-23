Малков: в Рязанской области появятся пять мусоросортировочных комплексов
По словам губернатора, к 2025 году в Рязанской области необходимо обеспечить 100% сортировку мусора.
В Рязанской области появятся пять мусоросортировочных комплексов. Об этом губернатор Павел Малков написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в регионе создадут комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Вопрос обсудили с гендиректором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым.
Малков подчеркнул, что к 2025 году в Рязанской области необходимо обеспечить 100% сортировку мусора.
«Для этого требуется построить пять сортировочных комплексов, провести реконструкцию четырех полигонов, создать участок компостирования, модернизировать два действующих объекта обработки. Выработаны конкретные решения, будем их реализовывать», — написал Малков.