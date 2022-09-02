С 13 сентября начнут действовать новые тарифы ОСАГО

С 13 сентября начнут действовать новые тарифы ОСАГО. Об этом сообщил сайт ЦБ.

Отмечается, что коридор базового тарифа расширят на 26%. Для легковых машин базовую ставку установят страховщики для каждого водителя в диапазоне 1646-7535 рублей.

Тарифный коридор для общественного транспорта расширится на 17,8%.

«Банк России рассчитывает, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации увеличатся», — объяснили изменение тарифов в ЦБ.