Врач ОКБ пожаловался Малкову из-за невыплаты командировочных после работы в Херсонской области

Хирург Рязанской областной клинической больницы Анвар Джораев пожаловался врио губернатора Павлу Малкову из-за невыплаты командировочных после работы в Херсонской области. Об этом он написал в комментариях в соцсетях Малкова.

Хирург Рязанской областной клинической больницы Анвар Джораев пожаловался врио губернатора Павлу Малкову из-за невыплаты командировочных после работы в Херсонской области. Об этом он написал в комментариях в соцсетях Малкова.

По словам Джораева, в августе в составе группы врачей из Рязанской области он был откомандирован на Украину «для оказания плановой и экстренной медицинской помощи местному населению».

«Почти три недели под непрекращающимися ракетными ударами я проработал в местной городской больнице. При командировании руководство Рязанской Областной клинической больницы заранее не перечислило мне необходимые командировочные денежные средства, поэтому пришлось все три недели платить за жилье, питание, дорогу из собственных сбережений. По приезде домой я подал заявление на возмещение потраченных средств, но до сих пор руководство Рязанской ОКБ не собирается мне перечислять ни командировочные, ни понесенные затраты», — написал врач.

Джораев попросил Малкова помочь разобраться в сложившейся ситуации и отметил, что готов ехать на территорию СВО еще, но не за свой счет.

Рязанский минздрав ответил хирургу. Комментарий есть в распоряжении редакции РЗН. инфо.

«Возмещение расходов, связанных с командированием на территории ДНР и ЛНР, проходит согласно постановлению правительства Рязанской области от 27 мая 2022 года № 196. В нем говорится о том, что финансовое обеспечение расходов осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете. Все ваши документы, подтверждающие пребывание в зоне СВО, направлены на рассмотрение в Министерство здравоохранения Рязанской области. Как только деньги поступят на лицевой счет больницы, они будут вам перечислены», — говорится в сообщении.