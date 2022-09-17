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В Недостоеве 20-летний пьяный водитель попался полиции
В Рязани ночью патрульный наряд остановил автомобиль с 20-летним пьяным водителем. Молодого человека остановили в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани ночью патрульный наряд остановил автомобиль с 20-летним пьяным водителем. Молодого человека остановили в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 01:30 автопатруль на улице Сельских Строителей заметил на двигавшийся по встречной полосе ВАЗ-2115, в салоне ехала компания молодежи. Полицейские остановили машину.

Во время проверки документов у 20-летнего водителя обнаружили явные признаки опьянения: запах алкоголя, покрасневшее лицо и невнятную речь.

На место вызвали экипаж ДПС ГИБДД. На законное требование госавтоинспекторов пройти медосвидетельствование водитель ответил отказом. Составлен административный протокол.

Молодому человеку грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.