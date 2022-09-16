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В Пензенской области мужчина пристегнул возлюбленную к бамперу автомобиля и протащил по дороге
Женщина попала в реанимацию.

В Пензенской области вынесли приговор мужчине, который издевался над возлюбленной. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил портал readovka67.ru.

Инцидент случился в октябре прошлого года. Тогда 36-летний безработный житель Кузнецка приревновал возлюбленную к своему другу. За это он ее несколько раз ударил обухом топора по спине, а затем перевез к поселку Сосновый бор. Там он приковал женщину наручниками к бамперу автомобиля и протащил по грунтовой дороге.

Женщина получила переломы ног и другие травмы. Злоумышленника задержали.

Суд назначил злоумышленнику четыре года колонии общего режима.

Фото readovka67.ru