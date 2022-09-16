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Россиян предупредили о подорожании зимних шин
Автоэксперт заявил, что это связано с сезонным подъемом цен и дефицитом конкретных моделей шин на автомобильном рынке.

Россиян предупредили о подорожании зимних шин. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил автоэксперт Максим Ракитин в интервью радио Sputnik.

Подорожание зимних автомобильных шин ожидается в связи с сезонным подъемом цен. По мнению Ракитина, магазины ежегодно повышают цены на зимнюю резину — это не зависит от политической и экономической обстановки в мире.

При этом автоэксперт подчеркнул, что максимальная стоимость на шины вырастет тогда, когда температура воздуха опустится ниже пяти градусов. Цены могут вырасти на пять-семь процентов.

«Сезон начинается тогда, когда средняя температура воздуха опускается ниже пяти градусов. Продавцы это понимают, и обычно они поднимают цены на пять-семь процентов», — уточнил Ракитин.

Также подорожание шин может быть связано с дефицитом какой-то определенной модели.

«Если вы планируете в этом сезоне менять зимнюю резину, то следует ее брать, когда вам будет удобно, без истерики», — заключил Ракитин.