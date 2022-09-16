Россиян предупредили о подорожании зимних шин. Об этом в пятницу, 16 сентября,
Подорожание зимних автомобильных шин ожидается в связи с сезонным подъемом цен. По мнению Ракитина, магазины ежегодно повышают цены на зимнюю резину — это не зависит от политической и экономической обстановки в мире.
При этом автоэксперт подчеркнул, что максимальная стоимость на шины вырастет тогда, когда температура воздуха опустится ниже пяти градусов. Цены могут вырасти на пять-семь процентов.
«Сезон начинается тогда, когда средняя температура воздуха опускается ниже пяти градусов. Продавцы это понимают, и обычно они поднимают цены на пять-семь процентов», — уточнил Ракитин.
Также подорожание шин может быть связано с дефицитом какой-то определенной модели.
«Если вы планируете в этом сезоне менять зимнюю резину, то следует ее брать, когда вам будет удобно, без истерики», — заключил Ракитин.