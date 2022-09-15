Игорь Греков написал диссертацию, чтобы стать доктором философских наук

Защита состоится 27 сентября.

Игорь Греков написал диссертацию, чтобы стать доктором философских наук. Об этом сообщается на сайте курского госуниверситета.

Тема научной работы бывшего чиновника: «Реконструкция и репрезентация парафилософской антропологии русской эзотерики XX века».

В заключении «Донского государственного технического университета» говорится, что работа над докторской диссертацией велась 2016 года по 2022 год — в том числе и во время деятельности Грекова в Рязанской области.

«В процессе работы над диссертационным исследованием Греков Игорь Михайлович проявил себя творческим, вдумчивым, настойчивым, ответственным и целеустремленным исследователем. Тема диссертационного исследования была выбрана не случайно. Потребность в написании диссертационного исследования сформировалась у него под влиянием опыта преподавания философских дисциплин в высшей школе, а также научных исследований в области деятельности религиозных сект и эзотерических учений ХХ века», — указано в отзыве научного консультанта.

Защита диссертации ожидается 27 сентября.

Напомним, что ранее стало известно место работы бывшего вице-губернатора Рязанской области.