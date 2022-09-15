Игорь Греков написал диссертацию, чтобы стать доктором философских наук. Об этом сообщается на сайте курского госуниверситета.
Тема научной работы бывшего чиновника: «Реконструкция и репрезентация парафилософской антропологии русской эзотерики XX века».
В заключении «Донского государственного технического университета» говорится, что работа над докторской диссертацией велась 2016 года по 2022 год — в том числе и во время деятельности Грекова в Рязанской области.
«В процессе работы над диссертационным исследованием Греков Игорь Михайлович проявил себя творческим, вдумчивым, настойчивым, ответственным и целеустремленным исследователем. Тема диссертационного исследования была выбрана не случайно. Потребность в написании диссертационного исследования сформировалась у него под влиянием опыта преподавания философских дисциплин в высшей школе, а также научных исследований в области деятельности религиозных сект и эзотерических учений ХХ века», — указано в отзыве научного консультанта.
Защита диссертации ожидается 27 сентября.
Напомним, что ранее стало известно место работы бывшего вице-губернатора Рязанской области.