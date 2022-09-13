В Рязанской области мошенники украли у двоих людей 792 тысячи рублей

Обоих пострадавших обманули по схеме «вам звонит специалист службы безопасности банка или сотрудник правоохранительных органов».

В Рязанской области мошенники украли у двоих людей 792 тысячи рублей. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Со счета одного 31-летнего рязанца похитили более 372 тысяч рублей. Еще один 30-летний житель Сасово отдал мошенникам более 420 тысяч рублей. Обоих пострадавших обманули по схеме «вам звонит специалист службы безопасности банка или сотрудник правоохранительных органов».

Напомним, по этой схеме злоумышленники сообщают о проблеме на счете, просят снять с него сбережения, взять кредит и перевести все деньги на так называемый «резервный счет», который впоследствии обнуляется.

По обоим преступлениям возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.