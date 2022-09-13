В России выросла стоимость ОСАГО для водителей

Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками.

В России выросла стоимость ОСАГО для аварийных водителей. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили РИА Новости.

Стоимость базового тарифа выросла на 26% вверх и вниз. Это связано с ростом цен на запчасти. Планируется, что так страховщики смогут учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.

Так, для легковушек базовую ставку страховщики будут устанавливать в диапазоне 1646 — 7535 рублей. Для общественного транспорта тариф вырос на 17,8% в обе стороны. Также будет учитываться территориальный коэффициент.

Благодаря нижней границе тарифа страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками.

Так Банк России рассчитывает сдержать рост цен на ОСАГО.