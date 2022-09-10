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В Рязанской области явка на второй день голосования составила 30,4%
В Рязанской области вечером в субботу, 10 сентября, завершился второй день выборов. Явка по состоянию на 20:00 составила 30,43%. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

В Рязанской области вечером в субботу, 10 сентября, завершился второй день выборов. Явка по состоянию на 20:00 составила 30,43%. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

В регионе голосование проводится 9, 10 и 11 сентября. Выбирают губернатора, также в нескольких районах проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Напомним, общественные наблюдатели получили информацию о порче бюллетеня на рязанском УИК N 838. Избиратель нанес оскорбление в адрес Вооруженных сил РФ.