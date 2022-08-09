Зеленский призвал западные страны запретить въезд россиянам на свою территорию

«Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда иди и живи там. Это единственный способ повлиять на Путина», — заключил политик.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд россиянам на свою территорию. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Post .

По его мнению, ранее введенные меры против России слабы — в отличие от запрета на въезд для граждан на год или эмбарго на приобретение российского топлива.

«Самые важные санкции заключаются в закрытии границ — потому что русские отбирают чужую землю», — заявил Зеленский. Он добавил, что россиянам стоит «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию».

«Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда иди и живи там. Это единственный способ повлиять на Путина», — заключил он.