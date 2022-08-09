В Госдуме предложили создать объединение государств по образу СССР

Депутат от крымского региона Михаил Шеремет считает, что существование СССР сдерживало НАТО в стремлении колонизировать весь мир. Поэтому создание нового объединения поможет противостоять Западу, а также укрепить вошедшим в него странам свои суверенитеты.

В Госдуме предложили создать объединение государств по образу СССР. Соответствующее предложение во вторник, 9 августа, озвучил депутат от крымского региона Михаил Шеремет. Его слова привели РИА Новости.

Шеремет считает, что существование СССР сдерживало НАТО в стремлении колонизировать весь мир. Поэтому создание нового объединения поможет противостоять Западу, а также укрепить вошедшим в него странам свои суверенитеты.

«Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР», — отметил Шеремет.

Депутат уверен, что новое объединение может превзойти границы Советского Союза. По его словам, новое СССР будет равноправным союзом, где каждая их стран будет уважать суверенитет и культуру друг друга.