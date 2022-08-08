В Мордовии отец и старший брат утонули на глазах у пятилетнего мальчика

Инцидент произошел на реке Мокша. На место трагедии выехали спасатели, но не нашли тел погибших.

В Мордовии отец и старший брат утонули на глазах у пятилетнего мальчика. Об этом пишет портал Stolica-s.su со ссылкой на республиканское управление МЧС в понедельник, 8 августа.

Инцидент произошел на реке Мокша. Мужчина с двумя сыновьями пяти и 15 лет приехал искупаться на мотоцикле. Подросток с отцом нырнули в воду и больше выплыли.

Пятилетний ребенок не дождавшись брата и отца пошел пешком в деревню, расстояние до которой составляет два километра. По дороге он встретил женщину, которой рассказал о случившемся.

На место трагедии выехали спасатели, но не нашли тел погибших.

Уточняется, что для данного участка реки характерны водовороты и омуты, а глубина в некоторых местах достигает семи метров.