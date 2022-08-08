В минтрансе пояснили, почему на Северной окружной дороге не ведутся работы ночью

Министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник объяснил, что работы в темное время суток опасны для жизни, так как по обочинам дороги находятся сети высокого напряжения.