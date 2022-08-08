В минтрансе пояснили, почему на Северной окружной дороге не ведутся работы ночью
Министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник объяснил, что работы в темное время суток опасны для жизни, так как по обочинам дороги находятся сети высокого напряжения.
Министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник рассказал, почему на Северной окружной дороге не ведутся работы ночью.
Новостной сюжет вышел в понедельник, 8 августа, на телеканале ТКР.
По словам Решетника, по обочинам дороги находятся сети высокого напряжения в 10 тысяч киловольт.
«На данном этапе, когда идет монтаж ливневой канализации расширения дороги, работы в темное время суток опасны для жизни. Как только строители приступят к укладке плиты регенерации асфальта, процесс не будет прекращаться и ночью», — отметил Решетник.