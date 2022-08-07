В Краснодарском крае рязанец попал в серьезную аварию

В субботу, 7 августа, на автодороге поселок Верхневеденеевский — станица Рязанская в районе поворота на поселок Ганжинский столкнулись автомобили Nissan Almera и Toyota Camry.

В субботу, 7 августа, на автодороге поселок Верхневеденеевский — станица Рязанская в районе поворота на поселок Ганжинский столкнулись автомобили Nissan Almera и Toyota Camry. Об этом сообщают « Огни Кавказа » со ссылкой на управление по делам ГО и Ч. С. Белореченского района.

Сообщение о ДТП поступило на телефон 112 в ЕДДС вечером. К месту аварии направили две бригады скорой помощи, наряд ДПС и экипажи аварийно-спасательного отряда.

За рулем Nissan находился 56-летний житель Мостовского района, а Toyota управлял 32-летний рязанец, он пострадал. Также госпитализировали двух пассажирок Nissan, с различными травмами их доставили в травматологическое отделение центральной районной больницы Белореченска.