Россиян предупредили о росте случаев обмана при онлайн-бронировании жилья

Об этом заявила общественная организация «Опора России». Общественники планируют изучить механизмы проверки данных участников рынка и качество их услуг, рассказал РИА Новости вице-президент организации Алексей Кожевников.

Россиян предупредили о случаях введения в заблуждение туристов на рынке бронирования жилья через онлайн-платформы. Об этом заявила общественная организация «Опора России». Общественники планируют изучить механизмы проверки данных участников рынка и качество их услуг, рассказал РИА Новости вице-президент организации Алексей Кожевников.

Крупным российским сервисам по бронированию жилья направили письма с просьбой озвучить информацию о качестве услуг объектов размещения. Агрегаторов просят рассказать, проверяют ли они объявления на достоверность, есть ли у них система проверки жалоб, дают ли их платформы персональные данные сторон при возникновении споров, а также проверяют ли регистрацию граждан по месту пребывания.

Сбор этой информации начался после жалоб от потребителей и отельеров, отметил Кожевников.

«В последнее время организация фиксирует случаи обмана или введения в заблуждение при бронировании объектов жилого сектора размещения через платформы онлайн-бронирования. По нашим оценкам, серый рынок составляет в зависимости от региона 30-60 процентов. Это существенные объемы, которые ставят легальных участников рынка в неконкурентные условия, поэтому всем крупным системам онлайн-бронирования, от „Авито“ до „Островка.ру“, мы отправили такие письма», — добавил общественник.

Кожевников подчеркнул, что не должно быть несоответствий реального жилья и его фото. Лица, разместившее объявление, должно иметь юридические права на объект жилья, а также собственник или арендодатель должен быть официально зарегистрирован в налоговых органах.