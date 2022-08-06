В рязанском ЦПКиО установили «баню» для птиц и белок

В рязанском Центральном парке культуры и отдыха появились деревянные сооружения для его обитателей. На одном домике написано «Баня для птиц», на другом — «Баня для белок».

В рязанском Центральном парке культуры и отдыха появились деревянные сооружения для его обитателей. На одном домике написано «Баня для птиц», на другом — «Баня для белок». Фото опубликованы в группе «Рязанский формат».

«Здесь даже есть скамеечка, занавески и надпись „Добро пожаловать“. Только голуби неправильно прочитали вывеску и пришли в „Баню для белок“», — сообщается в посте.